IAE Paris Sorbonne Business School | Global Digital Leaders Certificate Program
Global Dijital Liderlik Sertifika Programı
Business Management Institute Türkiye’de bir ilke imza atarak Sorbonne Üniversitesi işbirliği ile “Global Digital Leaders” programını başlatıyor.
“Global Digital Leaders” programının amacı günümüz liderlerinin firmalarındaki dijital dönüşüm yolculuğunda önlerine çıkabilecek engellerin en güçlü şekilde üstesinden gelebilmelerini sağlamaktır. Programın hedefi gelecek jenerasyon liderlerinin günümüz liderlerinin nasıl yönettiğini anlamalarını sağlarken liderlik tarzlarındaki değişikliklerin organizasyonlarına olumlu yansımalarının nasıl olabileceğini göstermektir.
“Global Digital Leaders” programı katılımcıları başarılı organizasyonların olası sorunlarla nasıl baş ettiklerini gözlemleme şansına ulaşırken, değişen tüketici talepleri ve yeni düzenlenen stratejiler hakkında edindikleri bilgileri bir araya getirme şansını yakalayacaklardır.
* Erken kayıt indirimi %10 'dur.
Erken Kayıt Tarihi: 20 Mart 2020
Son Kayıt Tarihi: 6 Mayıs 2020
Eğitim Web Sayfası - Detaylı Bilgi
Global Dijital Liderlik Sertifika Programı | Katılımcı Profili
Programa manager, senior manager, direktör, genel müdür yardımcısı, C level yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri katılabilmektedir. Bu bağlamda yönetimsel bir pozisyonda çalışan ve en az 7 yıl çalışma deneyimi olan kişiler programa katılabilmektedir.
Program departman / iş fonksiyonu ayırımı gözetmeksizin genel müdürlük, insan kaynakları, teknoloji, stratejik pazarlama, değişim yönetimi ve finans gibi çeşitli departmanlarda çalışmakta olan yöneticiler mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır. Bu doğrultuda ekiplerine / departmanlarına / kurumlarına dijital dönüşüm vizyonu sunabilecek liderler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Global Dijital Liderlik Sertifika Programı | Belgelendirme
Programa %80 devam koşulunu sağlayan ve eğitim sonunda Sorbonne Üniversitesi tarafından resmi Global Dijital Liderlik Sertifikasını almaya hak kazanacaklardır.
Global Dijital Liderlik Sertifika Programı | Eğitim İçeriği
Module 1: Digital World Strategy & Organization
DAY 1
Digital World and Organization: Creating on enabling context
DAY 2
Digital World and Organization: Creating an enabling context
Module 2: Digital Transformation, Changing Customer Requirements and Organizational Culture
DAY 3
Digitalization in Finance and Tax
Digital Customer
Data Privacy in Digital World
Next Native Digital Generation
DAY 4
Winning in the Experience Economy
Exponential Leadership for Digital Transformation
Revenue Management in Digital Age
DAY 5
Agile Way of Working
Module 3: Digital World and Strategy
DAY 6
Digital World and Strategy : Coping with opportunities
Digital World and Strategy: Coping with opportunities
Module 4: Global Digitalization & Business Savvy
DAY 7
Constructing Global Business Savy
Constructing Global Business Savvy
Global Dijital Liderlik Sertifika Programı | Eğitim İçeriği
Dr. Eric Lamarque - IAE Paris Sorbonne Business School
Professor of Finance & Bank Management, Dean of Sorbonne Business School
Dr. Jerome Caby - IAE Paris Sorbonne Business School
Professor of Corporate Finance
Dr. Didier Chabaud - IAE Paris Sorbonne Business School
Professor of Enterpreneurship and Strategy
Dr. Geraldine Schmidt - IAE Paris Sorbonne Business School
Professor of Strategy & HR, Associate Dean for Research
Bülent Pehlivan - B/S/H Turkey
CFO, Board Member
Mehmet Kürşad Demirkol - QNB Finansbank
CIO & COO, Board Member
Meltem Bakiler Şahin - Vodafone Turkey
Business Unit Director, Board Member
Bülent Bayram - Vodafone Turkey
CHRO
Sinem Cantürk - KPMG Turkey
Partner, Head of Information & Risk Management
Hande Şenova - KPMG Turkey
Partner, Head of Advisory
Dr. Ehtiram Ismayilov - KPMG Turkey
Director, Information Risk Management
Emre Çavuşoğulları - KPMG Turkey
Director, Human Resources
Yasin Altunkaya - Data Expert Executive Search
Partner and Advisory Board Member at BMI
Global Dijital Liderler Sertifika Programı | Kayıt & Başvuru
Eğitime kayıt & başvuru için lütfen ilgili eğitim danışmanı Aysel Yapar ile iletişime geçiniz;
Aysel Yapar | BMI - Eğitim Koordinatörü
0212 273 15 05 | 0 (555) 818 99 40 | ayselyapar@bm-institute.com
IAE Paris Sorbonne Business School | Global Digital Leaders Certificate Program
Global Dijital Liderlik Sertifika Programı
Business Management Institute Türkiye’de bir ilke imza atarak Sorbonne Üniversitesi işbirliği ile “Global Digital Leaders” programını başlatıyor.
“Global Digital Leaders” programının amacı günümüz liderlerinin firmalarındaki dijital dönüşüm yolculuğunda önlerine çıkabilecek engellerin en güçlü şekilde üstesinden gelebilmelerini sağlamaktır. Programın hedefi gelecek jenerasyon liderlerinin günümüz liderlerinin nasıl yönettiğini anlamalarını sağlarken liderlik tarzlarındaki değişikliklerin organizasyonlarına olumlu yansımalarının nasıl olabileceğini göstermektir.
“Global Digital Leaders” programı katılımcıları başarılı organizasyonların olası sorunlarla nasıl baş ettiklerini gözlemleme şansına ulaşırken, değişen tüketici talepleri ve yeni düzenlenen stratejiler hakkında edindikleri bilgileri bir araya getirme şansını yakalayacaklardır.
* Erken kayıt indirimi %10 'dur.
Erken Kayıt Tarihi: 20 Mart 2020
Son Kayıt Tarihi: 6 Mayıs 2020
Eğitim Web Sayfası - Detaylı Bilgi
Global Dijital Liderlik Sertifika Programı | Katılımcı Profili
Programa manager, senior manager, direktör, genel müdür yardımcısı, C level yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri katılabilmektedir. Bu bağlamda yönetimsel bir pozisyonda çalışan ve en az 7 yıl çalışma deneyimi olan kişiler programa katılabilmektedir.
Program departman / iş fonksiyonu ayırımı gözetmeksizin genel müdürlük, insan kaynakları, teknoloji, stratejik pazarlama, değişim yönetimi ve finans gibi çeşitli departmanlarda çalışmakta olan yöneticiler mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır. Bu doğrultuda ekiplerine / departmanlarına / kurumlarına dijital dönüşüm vizyonu sunabilecek liderler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Global Dijital Liderlik Sertifika Programı | Belgelendirme
Programa %80 devam koşulunu sağlayan ve eğitim sonunda Sorbonne Üniversitesi tarafından resmi Global Dijital Liderlik Sertifikasını almaya hak kazanacaklardır.
Global Dijital Liderlik Sertifika Programı | Eğitim İçeriği
Module 1: Digital World Strategy & Organization
DAY 1
Digital World and Organization: Creating on enabling context
DAY 2
Digital World and Organization: Creating an enabling context
Module 2: Digital Transformation, Changing Customer Requirements and Organizational Culture
DAY 3
Digitalization in Finance and Tax
Digital Customer
Data Privacy in Digital World
Next Native Digital Generation
DAY 4
Winning in the Experience Economy
Exponential Leadership for Digital Transformation
Revenue Management in Digital Age
DAY 5
Agile Way of Working
Module 3: Digital World and Strategy
DAY 6
Digital World and Strategy : Coping with opportunities
Digital World and Strategy: Coping with opportunities
Module 4: Global Digitalization & Business Savvy
DAY 7
Constructing Global Business Savy
Constructing Global Business Savvy
Global Dijital Liderlik Sertifika Programı | Eğitim İçeriği
Dr. Eric Lamarque - IAE Paris Sorbonne Business School
Professor of Finance & Bank Management, Dean of Sorbonne Business School
Dr. Jerome Caby - IAE Paris Sorbonne Business School
Professor of Corporate Finance
Dr. Didier Chabaud - IAE Paris Sorbonne Business School
Professor of Enterpreneurship and Strategy
Dr. Geraldine Schmidt - IAE Paris Sorbonne Business School
Professor of Strategy & HR, Associate Dean for Research
Bülent Pehlivan - B/S/H Turkey
CFO, Board Member
Mehmet Kürşad Demirkol - QNB Finansbank
CIO & COO, Board Member
Meltem Bakiler Şahin - Vodafone Turkey
Business Unit Director, Board Member
Bülent Bayram - Vodafone Turkey
CHRO
Sinem Cantürk - KPMG Turkey
Partner, Head of Information & Risk Management
Hande Şenova - KPMG Turkey
Partner, Head of Advisory
Dr. Ehtiram Ismayilov - KPMG Turkey
Director, Information Risk Management
Emre Çavuşoğulları - KPMG Turkey
Director, Human Resources
Yasin Altunkaya - Data Expert Executive Search
Partner and Advisory Board Member at BMI
Global Dijital Liderler Sertifika Programı | Kayıt & Başvuru
Eğitime kayıt & başvuru için lütfen ilgili eğitim danışmanı Aysel Yapar ile iletişime geçiniz;
Aysel Yapar | BMI - Eğitim Koordinatörü
0212 273 15 05 | 0 (555) 818 99 40 | ayselyapar@bm-institute.com