“ Global Digital Leaders ” programı katılımcıları başarılı organizasyonların olası sorunlarla nasıl baş ettiklerini gözlemleme şansına ulaşırken, değişen tüketici talepleri ve yeni düzenlenen stratejiler hakkında edindikleri bilgileri bir araya getirme şansını yakalayacaklardır.

“ Global Digital Leaders ” programının amacı günümüz liderlerinin firmalarındaki dijital dönüşüm yolculuğunda önlerine çıkabilecek engellerin en güçlü şekilde üstesinden gelebilmelerini sağlamaktır. Programın hedefi gelecek jenerasyon liderlerinin günümüz liderlerinin nasıl yönettiğini anlamalarını sağlarken liderlik tarzlarındaki değişikliklerin organizasyonlarına olumlu yansımalarının nasıl olabileceğini göstermektir.

Business Management Institute Türkiye’de bir ilke imza atarak Sorbonne Üniversitesi işbirliği ile “ Global Digital Leaders ” programını başlatıyor.

Global Dijital Liderlik Sertifika Programı | Katılımcı Profili

Programa manager, senior manager, direktör, genel müdür yardımcısı, C level yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri katılabilmektedir. Bu bağlamda yönetimsel bir pozisyonda çalışan ve en az 7 yıl çalışma deneyimi olan kişiler programa katılabilmektedir.

Program departman / iş fonksiyonu ayırımı gözetmeksizin genel müdürlük, insan kaynakları, teknoloji, stratejik pazarlama, değişim yönetimi ve finans gibi çeşitli departmanlarda çalışmakta olan yöneticiler mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır. Bu doğrultuda ekiplerine / departmanlarına / kurumlarına dijital dönüşüm vizyonu sunabilecek liderler yetiştirmeyi hedeflemektedir.