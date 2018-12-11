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BMI Webinar
Müzakere ve İkna Teknikleri | Online Eğitim
Canlı / Webinar
1 Eylül 2020
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BMI Webinar
Sanal ve Uzak Ekiplerin Yönetimi
Canlı / Webinar
4 Eylül 2020
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BMI Webinar
Süreklilik için Kilit Pozisyon Yedekleme Online Paneli
Ücretsiz Canlı Yayın
9 Eylül 2020
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BMI Webinar
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri - Online Eğitim
Canlı / Webinar
11-12-18-19 Eylül 2020
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BMI Webinar
Finansçı Olmayanlar için Finansal Yönetim
Online Eğitim
11-12 Eylül 2020
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BMI Webinar
Tedarik Zinciri Yönetiminde Yeni Normal ve Krizde Satınlama
Ücretsiz Web Konferans
16 Eylül 2020
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BMI Webinar
Müşteri Deneyimi Yönetimi Webinarı
Canlı / Webinar
19-20 Eylül 2020
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BMI Webinar
Proje Yönetimi (PMP Uyumlu) Sertifika Programı
Online Eğitim
19 Eylül 2020
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BMI Webinar
Stratejik Satinalma ve Tedarik Yonetimi
Canli / Webinar
25 Eylül 2020
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BMI Webinar
İleti Yönetimi Sistemi Online Eğitimi
Canlı / Webinar
26 Eylül 2020
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BMI Webinar
İş Hukuku, Bordrolama ve SGK Uygulamaları
Canlı / Webinar
26-27 Eylül 2020
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BMI Webinar
Pandemi Dönemi Değişim Yönetimi
Canlı / Webinar
2 Ekim 2020
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BMI Webinar
Excel'de Veri Analizi ve Raporlama
Canlı / Webinar
9 Ekim 2020
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BMI Webinar
Proje Yönetimi Eğitimi - Online
Canlı / Webinar
9-10 Ekim 2020
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BMI Webinar
Kriz Donemi Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akımı
Canlı / Webinar
16 Ekim 2020
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BMI Webinar
Kişisel Satış Teknikleri ve Analitik Satış
İstanbul
23 Ekim 2020
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BMI Webinar
Çalışan Bağlılığı ve İşveren Markası Web Konferansı
Ücretsiz Web Konferans
Gerçekleştirildi!
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BMI Webinar
Müşteri İlişkilerinde Kişisel Verileri Koruma Kanunu
Ücretsiz Canlı Yayın
Gerçekleştirildi!
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BMI Webinar
Yeni Normalin Yetkinlik ve Yetenekleri: Verimliliğin Yeni Kodları
Video
İzle
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BMI Webinar
Duygusal Zeka ile Liderlik | Online Eğitim
Canlı / Webinar
Duyurulacaktır!
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BMI Webinar
Tüm İşletmeler için Enerji Verimliliği ve Devlet Teşvikleri
Ücretsiz Canlı Yayın
Gerçekleştirildi!
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BMI Webinar
Sanal ve Uzak Ekiplerde Çalışmak
Canlı / Webinar
Duyurulacaktır!
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BMI Webinar
Kurumsal Eğitim ve Gelişim Web Konferansı: Yeni Normal
Ücretsiz Web Konferansı
Gerçekleştirildi!
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BMI Webinar
Covid-19 Sonrası Ekonomi ve Pazarlama
Canlı / Webinar
Duyurulacaktır!
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BMI Webinar
İş Gücü Planlaması: Survivor to Achiever
Ücretsiz Canlı Yayın
Gerçekleştirildi!
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BMI Webinar
Dijital Marka Yönetimi Web Konferansı
Canlı Web Konferansı
Gerçekleştirildi!
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BMI Webinar
Dijital Ekonomiye Pandemi Güncellemesi
Ücretsiz Canlı Yayın
Gerçekleştirildi!
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BMI Webinar
Sürdürülebilir Büyüme için Maliyet Optimizasyonu
Ücretsiz Canlı Yayın
Gerçekleştirildi!
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BMI Webinar
Kurumiçi Koaktif Koçluk
Ücretsiz Canlı Yayın
Gerçekleştirildi!
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BMI Webinar
Pandemi Gündeminde Çalışan İlişkileri ve Devlet Destekleri
Ücretsiz Canlı Yayın
Gerçekleştirildi!
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BMI Webinar
Dijital Müşteri Hizmetleri Mükemmelliği Web Konferansı
Ücretsiz Web Konferans
4 Haziran 2020
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BMI Webinar
İşe İade Davaları Öncesi İK ve İş Hukuku Web Konferansı
Web Konferansı
Gerçekleştirildi!
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BMI Webinar
Uzak Ekiplerde Verimliliği Yönetmek Web Konferansı
Ücretsiz Web Konferansı
Gerçekleştirildi!
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BMI Webinar
Liderliğe Pandemi Güncellemesi: Yeni Normalin Liderleri
Ücretsiz Canlı Yayın
Gerçekleştirildi!
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BMI Webinar
Perakendenin Yeni Normali Web Konferansı
Ücretsiz Web Konferans
Gerçekleştirildi!
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BMI Webinar
İnsan Kaynakları Yöneticileri için Koçluk Tüyoları
Ücretsiz Canlı Yayın
Gerçekleştirildi!
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BMI Webinar
Pandemi Ekonomisinde Şirket Stratejileri Webinarı
Webinar / Executive
Gerçekleştirildi!
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BMI Webinar
Yargıtay Kararları ile İşveren Hakları Eğitimi
Canlı / Webinar
Duyurulacaktır
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BMI Webinar
Mindfulness ile Dayanıklılık ve Dengede Kalmak Webinarı
Canlı / Webinar
Duyurulacaktır!
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